Наталія Могилевська довела до сліз новою піснею про війну в Україні: "Ми будем стояти!"

Артистка створила потужну композицію разом з Юрієм Рибчинським.

Українська співачка, Народна артистка Наталія Могилевська представила нову потужну композицію під назвою "Ми будем стояти!".

Від початку повномасштабної війни Росії проти України виконавиця перебуває у Києві та займається волонтерством. І якщо в перші дні буквально кожного дня Могилевська відвідувала людей, які ховаються у метро та бомбосховищах, то останнім часом багато часу виконавиця проводить у госпіталях, де проходять лікування наші захисники.

"Коли хворіла моя мама, я не могла підібрати потрібних слів, які б могли підтримати її. Сьогодні, коли майже щодня я відвідую наших сміливих і відважних військових у госпіталях та лікарнях, я точно знаю, що сказати кожному з них", - поділилася Могилевська.

Наталія розповіла, що під час одного з таких візитів вона зайшла до палати, де лежав молодий хлопець:

"Він довго мене слухав, ми щось розповідали одне одному. А потім він простягнув мені старанно, з любов'ю зроблений згорток. Коли зняла папір з цього дарунку – обомліла: то був осколок, який витягли з його тіла. Він передав його мені… найцінніше, що було в нього. Тоді я вчергове зрозуміла: Ми будемо стояти. До перемоги України! Я вийшла з лікарні, в голові в мене була мелодія та приспів. Набрала Юрія Євгеновича Рибчинського і сказала, що у мене народилася пісня. Того ж дня ми її записали", - поділилася історією створення пісні Могилевська.

Зазначимо, що раніше Наталія Могилевська Могилевська переробила свій хіт 1999 року - "Місяць". Так, виконавиця зробила з пісні патріотичну антивоєнну композицію. У рядках композиції лунали такі слова, як "я кажу ні, жахливій цій війні", "і бачу уві сні мирне небо", "та переможні дні йдуть до тебе". Автором слів виступив український поет Юрій Рибчинський.

Читайте також: