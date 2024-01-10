Наталія Могилевська довела до сліз потужною емоційною піснею про незламних українців

Артистка представила композицію "Одне велике серце".
Українська співачка Наталія Могилевська потішила прихильників випуском свіжої композиції.
Виконавиця представила ліричний емоційний трек під назвою "Одне велике серце", авторкою якого виступила Ольга Бажана.
Хоча у своїх нещодавніх інтерв'ю Могилевська казала, що більше не випускатиме сумних пісень. Проте ця композиція, пояснює співачка, стала криком душі:
"В нас одне велике серце. Ми кожну хвилину переживаємо разом...Під останніми ракетами ледь не загинув мій друг Олег Воронович, з яким ми 14 років працювали над піснями для всіх моїх артистів і для мене", - розповіла Могилевська.
Співачка присвятила пісню всім незламним українцям, які попри війну продовжують жити, народжувати дітей, захищати країну.
"Я відчуваю гордість, любов та співчуття до кожної людини, яка перебуває у величезному страху, і перемагає кожен день цей страх. Виходить на роботу, виховує дітей, знаходить силу, любов та наснагу жити. Перед очима - тисячі людей за ці два роки, тисячі обіймів і слів підтримки одне одному... Ми вже переможці", - прокоментувала артистка.
Своєю чергою шанувальники Могилевської залишили емоційні відгуки про її нову роботу і розповіли, як вона відгукнулася у їхніх серцях:
- Наталія як завжди попадаєте саме в ціль. Дякую за вашу моральну підтримку
- Ваша пісня – душа...У вас дійсно велике серце!
- Поки лунала пісня, сльози котилися щоками: "Слава Героям, хвилина мовчання...". Слова такі змістовні! Дуже талановито! Дякую!
- І пісня чудова і виконання… дуже щиро. Ви відчуваєте те, що співаєте. І це передається
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська не стримуючи сліз розповіла, як під час війни зважилася всиновити двох дівчат. Артистка розповіла про виховання своїх названих доньок.
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