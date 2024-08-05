Наталія Могилевська довела до сліз промовою її 12-річної доньки: "Моя найкраща дитина в світі"

Українська співачка Наталія Могилевська показала свою 12-річну доньку Мішель і зізналася, що її розчулило.

Так, днями зірка відсвяткувала 49-річчя. З нагоди свята у родинному гніздечку Могилевської зібралося чимало гостей. Зокрема, перед ними зі своїм вітальним словом виступила Мішель і щиро подякувала мамі за щастя, яке колись вона подарувала їй та її сестричці Софійці.

"Я хочу дуже сильно подякувати своїй душі – мамі. Я дуже сильно вдячна мамі, тому що я ніколи-ніколи не була така щаслива від того, що у мене є мама, дуже любима", - зворушила Мішель і заобіймала маму з молодшою сестричкою.

Донька Могилевської зворушила зверненням до зіркової мами

За словами Наталії, її переповнювали емоції від такого щирого зізнання донечки. Зірка пригадала, як важко Мішель було адаптуватися до нового життя, але тим не менш за ці декілька років вона подолала всі труднощі й стала щасливою дівчиною.

"Коли два з половиною роки тому ми познайомилися з Мішелькою, вона була настільки налякана, що не могла розмовляти. Вона, ніби маленьке вовченя, дивилася на світ. Була дуже скута, мовчазна і напружена. Сьогодні – це відкрита, щаслива, спокійна дитина, яка має шалені успіхи у багатьох напрямках, дуже талановита і красива дівчинка. Ти мене дуже розчулила, моя Мішелька, дякую тобі за прекрасні теплі слова. Найкраща моя дитина в світі...", - замилувала співачка у фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська хизувалася подарунком для маленької Софійки, про який вона мріяла два роки.

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