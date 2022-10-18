Наталія Могилевська красномовно відповіла хейтерам: "Як там без мене метро, як там без мене шахіди"

Українська співачка Наталія Могилевська красномовно відповіла на хейт.

Зокрема, знаменитість зачитала красномовний вірш і виклала відповідне відео в Instagram. Виконавиця зазначила, що завжди є хейтери, яким ніколи не догодиш, і вони будуть критикувати постійно.

Як там без мене метро

Як там без мене шахіди,

Я в Чернівці, а лайно

все одно полетить в спину.

Навіть якщо на війні

ти не з тих, хто лиш тільки плакав,

навчився ходить по воді,

все одно вони скажуть:

"Не вмієш плавать!".

Зазначимо, Наталію Могилевську останнім часом критикували через виступи у метро, коли була повітряна тривога. Тоді з'явилося чимало мемів на цю тему. А вчора, 17 травня, над будинком Наталії Могилевської пролетів ворожий іранський дрон-камікадзе. Співачка разом зі своїми сусідами спробувала його збити. Утім, не все оцінили старання артистки, деякі почали критикувати її за це.

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