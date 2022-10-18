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Наталія Могилевська красномовно відповіла хейтерам: "Як там без мене метро, як там без мене шахіди"

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Наталія Могилевська красномовно відповіла хейтерам: "Як там без мене метро, як там без мене шахіди"

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка написала промовистий вірш, який присвятила хейтерам.

Українська співачка Наталія Могилевська красномовно відповіла на хейт.

Зокрема, знаменитість зачитала красномовний вірш і виклала відповідне відео в Instagram. Виконавиця зазначила, що завжди є хейтери, яким ніколи не догодиш, і вони будуть критикувати постійно.

Як там без мене метро
Як там без мене шахіди,
Я в Чернівці, а лайно
все одно полетить в спину.
Навіть якщо на війні
ти не з тих, хто лиш тільки плакав,
навчився ходить по воді,
все одно вони скажуть:
"Не вмієш плавать!".

Зазначимо, Наталію Могилевську останнім часом критикували через виступи у метро, коли була повітряна тривога. Тоді з'явилося чимало мемів на цю тему. А вчора, 17 травня, над будинком Наталії Могилевської пролетів ворожий іранський дрон-камікадзе. Співачка разом зі своїми сусідами спробувала його збити. Утім, не все оцінили старання артистки, деякі почали критикувати її за це.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
334
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