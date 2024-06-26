Наталія Могилевська на рідкісних кадрах показала одразу двох доньок і здивувала їх сюрпризом

Українська співачка Наталія Могилевська показала, який зробила для доньок сюрприз та як їх здивувала.

Артистка тішить дівчаток подарунками. Цього разу виконавиця придбала для Софійки та Мішель незвичайну кімнатну рослину. Зокрема, в рослинному магазині артистка наткнулася на мухоловку. Як зізналась співачка, вона й сама була здивована, побачивши це на власні очі, адже думала, що в Україні таке не продається.

"А ви знали, що рослина може вкусити? Я страшенно злякалася цієї мухоловки і взагалі не знала, що таке живе у нас в країні", - зізналась артистка.

Наталія Могилевська здивувала доньок сюрпризом і показала їхню реакцію

До слова, співачка вже вручила донькам подарунок. Дівчата із цікавістю спостерігали за мухоловкою, особливо молодша Софійка. Як зазначила Могилевська, доньки оцінили презент і він їм сподобався: "Зате діти щасливі".

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська ділилася, яким подарунком тішила молодшу Софійку. Артистка також показувала реакцію доньки на корисний презент.

Наталія Могилевська показала, який приємний подарунок зробила для 4-річної доньки

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