Наталія Могилевська на відпочинку в Буковелі показалася одразу з двома доньками

Артистка поділилася, як проводить час з дівчатками.

Українська співачка Наталія Могилевська вперше за тривалий час показалася одразу з двома доньками.

Зазвичай артистка ретельно приховує дівчаток від публіки. Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Артистка в Instagram-stories показала, як минав їхній сімейний відпочинок у Буковелі. Зокрема, співачка поділилася, як з Мішель та Софією прогулювалася на природі та милувалася мальовничими краєвидами.

"Гуляємо Буковелем. Запрошуємо і вас із нами", — підписала знімок виконавиця.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тим часом молодшу донечку артистка вчила математики. Зокрема, поки 4-річна Мішель спускалася сходами, Наталія Могилевська разом з дівчинкою рахувала сходинки: "Коли звичайні сходинки перетворюються на веселий урок математики".

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Щоправда, на кадрах, якими поділилася Наталія Могилевська, неможливо розгледіти обличчя дівчат. Виконавиця продовжує приховувати доньок, адже поважає їхню приватність.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показувала милі кадри, як 4-річна донька заснула в неї на руках. Артистці довелося нести дівчинку до готельного номера.

Наталія Могилевська показала милі кадри, як молодша донечка спить в неї на руках

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