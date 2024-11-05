Наталія Могилевська на відпочинку в Буковелі показалася одразу з двома доньками

Артистка поділилася, як проводить час з дівчатками.
Українська співачка Наталія Могилевська вперше за тривалий час показалася одразу з двома доньками.
Зазвичай артистка ретельно приховує дівчаток від публіки. Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Артистка в Instagram-stories показала, як минав їхній сімейний відпочинок у Буковелі. Зокрема, співачка поділилася, як з Мішель та Софією прогулювалася на природі та милувалася мальовничими краєвидами.
"Гуляємо Буковелем. Запрошуємо і вас із нами", — підписала знімок виконавиця.
Тим часом молодшу донечку артистка вчила математики. Зокрема, поки 4-річна Мішель спускалася сходами, Наталія Могилевська разом з дівчинкою рахувала сходинки: "Коли звичайні сходинки перетворюються на веселий урок математики".
Щоправда, на кадрах, якими поділилася Наталія Могилевська, неможливо розгледіти обличчя дівчат. Виконавиця продовжує приховувати доньок, адже поважає їхню приватність.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показувала милі кадри, як 4-річна донька заснула в неї на руках. Артистці довелося нести дівчинку до готельного номера.
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