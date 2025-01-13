Наталія Могилевська неочікувано звернулася до колишнього чоловіка-бізнесмена: що сказала співачка

Українська співачка Наталія Могилевська неочікувано звернулася до колишнього чоловіка, бізнесмена Єгора Долініна, з яким прожила в шлюбі п'ять років.

Зокрема, виконавиця вирішила поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Артистці поставили чимало цікавих запитань і про особисте життя, і на різні доволі філософські теми. Один із підписників зірки поцікавився: "Людина, яка не вміє плавати, хіба може навчити?"

Наталія Могилевська відповіла на запитання. Співачка жартома звернулася до колишнього чоловіка: "Єгоре, це ти? Мій колишній?"

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також одне із запитань, на яке відповіла зірка, стосувалося її нинішнього обранця Валентина. У Могилевської поцікавилися, чи ревнивий у неї коханий. Зірка запевнила, що й сама не дасть приводів для ревнощів.

"Я в житті не дам приводу", — коротко відповіла артистка.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська зізналась, скільки часу ухвалювала рішення про усиновлення. Думки співачки та її коханого з цього приводу збіглися одразу.

Читайте також: