Наталія Могилевська через 15 років переспівала українською свій ліричний хіт "Любила"

Співачка Наталія Могилевська переробила свій хіт "Любила", який вперше заспівала ще 2008 року.

Улюблена пісня мільйонів шанувальників отримала нове звучання українською мовою. Оновлену версію свого ліричного хіта виконавиця представила на своєму YouTube-каналі.

Могилевська поділилася, що свою пісню вона присвячує усім українцям, які знайшли своє кохання під час війни.

"Присвячую всім закоханим під час війни. Кажуть, найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші.

Я ніколи не бачила стільки любові навколо, скільки бачу зараз", - представила трек співачка.

До речі, сама ж виконавиця також зустріла своє кохання під час повномасштабної війни в Україні. Зі своїм обранцем, якого Могилевська приховує від публіки, вона була знайома цілих 20 років, але тільки під час бойових дій вони змогли зблизитися та покохати одне одного.

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