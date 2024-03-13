Наталія Могилевська під час ракетного обстрілу Кривого Рогу опинилася в епіцентрі вибухів

Артистка приїхала до міста з концертом в рамках туру "Одне велике серце".

Українська співачка Наталія Могилевська під час ракетного обстрілу Кривого Рогу опинилася поруч з місцем, де пролунали вибухи.

Артистка приїхала до міста, де 12 березня мала дати концерт в рамках туру "Одне велике серце". Перед самим початком виступу у Кривому Розі пролунали вибухи від ракетної російської атаки. Артистка записала відео разом зі своєю командою, які чекали на відбій повітряної тривоги. Наталія повідомила, що команда не починає концерт.

"Ми в Кривому Розі, зараз шалені вибухи. Ми не можемо почати концерт. Я хочу передати всім підтримку, ми в коридорі", – повідомила Наталія.

Співачка тоді ще не знала про влучання в житлові будинки. Аби підняти дух команди та підписників, Могилевська заспівала одну зі своїх композицій. А потім розмірковувала, чи слід їм спуститися у підвал.

Наталія Могилевська у Кривому Розі опинилася поруч з місцем вибуху

Після відбою тривоги Могилевська розпочала концерт, але їй повідомили, що внаслідок атаки є загиблі і постраждалі. Дізнавшись про жахливі новини, співачка зупинила музичну програму і прибула на місце влучання, щоб допомогти мешканцям.

"Я зупинила концерт і поїхала питати чи потрібна моя допомога. Ми спільні зараз в цьому горі! Я була на сусідній вулиці і могла також опинитися на цьому ж місці!" - розповіла артистка.

Зазначимо, що 16 березня Наталія Могилевська представить великий сольний концерт "Одне велике серце" у столиці, на сцені концертного залу "Україна".

Нагадаємо, що ввечері, 12 березня, окупанти вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Станом на ранок 13 березня в результаті російського обстрілу до чотирьох зросла кількість загиблих мешканців міста. За медичною допомогою звернулися 44 людини. У лікарнях перебуває 11 дорослих, з яких четверо у важкому стані, та дев'ять дітей - з них двоє "важкі".

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