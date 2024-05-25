Наталія Могилевська похизувалася кулінарними талантами чоловіка та доньки

Артистка також зізналася, як тримає себе в чудовій формі.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про найулюбленіші страви, приготовані донькою та чоловіком.

Як зізнається виконавиця, у її старшої доньки та чоловіка є їхні фірмові страви. Зокрема, коханий артистки тішить родину салатом з овочів на грилі, а 12-річна донечка Мішель дивує батьків і сестричку варениками і млинцями.

"У мене старша донька, якій 12 років, прекрасно готує. Вона, до речі, вареники робить, усілякі млинці… Чоловік робить найкращі баклажани, помідори, перчик і цибулю на грилі – і з цього виходить дуже крутий салат з лимоном", - поділилася співачка в коментарі "Неймовірній правді про зірок".

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Окрім того, Наталія розповіла про власні секрети стрункості. Зокрема, артистка запевняє, що регулярно займається спортом і пильно слідкує за своїм раціоном. Так, у зірки навіть є мета – за декілька місяців схуднути на вісім кіло.

"Я пішла в спортивний клуб. Планую до дня народження 2 серпня стати "цукерочкою". Десь вісім кіло планую позбутися. Я не вживаю алкоголю, жодного м'яса, цукерок. Вживаю виключно домашню їжу, не їм в ресторанах", - зізналася Могилевська.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська замилувала фото в обіймах 4-річної донечки Софії у вишиванці.

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