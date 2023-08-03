Наталія Могилевська похизувалася оригінальним подарунком від коханого у свій день народження

Українська співачка Наталія Могилевська показала, що їй подарував на день народження коханий, на ім'я Валентин.

Так, 2 серпня артистка зустріла 48-річчя. Обранець знаменитості оригінально привітав зірку зі святом. Хоч його особистість Могилевська ретельно приховує, однак подарунком вже похизувалася в Instagram-stories.

Коханий у день народження знаменитості орендував незвичайний будиночок у Києві. Він розташований просто на дереві. У середі будиночку є чимале спальне місце просто на підлозі, також невеличкий журнальний столик та гамак.

У такому будиночку житиме Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"У мене найчудовіший день народження. Ось у такому будиночку я живу. Просто неймовірний подарунок мені зробив коханий. Дивіться в якому дивному місці. Такий фолк суто український. Будиночок просто на дереві. Це просто неймовірно. Я дуже щаслива", - поділилася співачка.

Святкова вечеря у закоханих була під куполом. Там все прикрашене в українському стилі та грає інструментальна музика.

Святкова вечеря Наталії Могилевської / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До речі, будиночок розташований на березі Дніпра, також там відкривається гарний вид на Києво-Печерську лавру.

"А попереду чудовий Дніпро із видом на Лавру", - поділилася співачка.

Будиночок, де житиме Наталія Могилевська, розташований на березі Дніпра / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, Наталія Могилевська тримає особисте життя у таємниці. Відомо, що артистка закрутила роман вже під час повномасштабної війни. Обранця виконавиці звуть Валентином, вони знайомі вже близько 20 років.

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