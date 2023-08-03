Наталія Могилевська похизувалася оригінальним подарунком від коханого у свій день народження

Артистка відсвяткувала 48-річчя.
Українська співачка Наталія Могилевська показала, що їй подарував на день народження коханий, на ім'я Валентин.
Так, 2 серпня артистка зустріла 48-річчя. Обранець знаменитості оригінально привітав зірку зі святом. Хоч його особистість Могилевська ретельно приховує, однак подарунком вже похизувалася в Instagram-stories.
Коханий у день народження знаменитості орендував незвичайний будиночок у Києві. Він розташований просто на дереві. У середі будиночку є чимале спальне місце просто на підлозі, також невеличкий журнальний столик та гамак.
"У мене найчудовіший день народження. Ось у такому будиночку я живу. Просто неймовірний подарунок мені зробив коханий. Дивіться в якому дивному місці. Такий фолк суто український. Будиночок просто на дереві. Це просто неймовірно. Я дуже щаслива", - поділилася співачка.
Святкова вечеря у закоханих була під куполом. Там все прикрашене в українському стилі та грає інструментальна музика.
До речі, будиночок розташований на березі Дніпра, також там відкривається гарний вид на Києво-Печерську лавру.
"А попереду чудовий Дніпро із видом на Лавру", - поділилася співачка.
Зазначимо, Наталія Могилевська тримає особисте життя у таємниці. Відомо, що артистка закрутила роман вже під час повномасштабної війни. Обранця виконавиці звуть Валентином, вони знайомі вже близько 20 років.
Читайте також: