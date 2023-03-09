Наталія Могилевська похизувалася романтичним сюрпризом від свого бойфренда

Українська співачка Наталія Могилевська показала шанувальникам, як її коханий Валентин вітав її з Міжнародним жіночим днем.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася, що 8 Березня бойфренд влаштував їй сюрприз. Щоправда, детально в подробиці наталія вдаватися не стала, лише частково привідкрила завісу.

У фотоблогу Могилевська розмістила знімок, на якому позує у халатику, а в руках тримає величезний букет троянд. Обранець співачки зняв для них номер в розкішному готелі в центрі Києва, вигляд з якого відкривається на Софійській собор.

Наталія Могилевська показала сюрприз від коханого / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"День закінчується приємними сюрпризами. Як приємно почуватися жінкою…" – підписала світлину щаслива Могилевська.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, що вперше про свого нового коханого Наталія Могилевська розповіла на початку січня. Артистка поділилася, що була знайома з чоловіком протягом 20 років, втім саме під час війни в них зав'язалися романтичні стосунки. Могилевська ділилася, що разом з коханим їздила в такі гарячі точки нашої країни, куди ніхто з команди з нею не наважувався їхати.

Пізніше Могилевська розсекретила, що її бойфренда звуть Валентин. Виконавиця зізналася, що вони з коханим живуть разом.

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