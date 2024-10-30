Наталія Могилевська похизувалася відпочинком з чоловіком та доньками у Карпатах

Українська співачка Наталія Могилевська разом із чоловіком та доньки гайнула на відпочинок на захід України.

У своєму Instagram артистка розповіла, що вони всією сім'єю вирушили до Буковеля. До слова, наразі в дівчат осінні канікули. Тим часом Наталія Могилевська відіграла 10 вистав. Тож, вона влаштувала собі відпустку та поїхала з родиною насолоджувати Карпатами.

"Я в Буковелі. Зараз вже канікули дитячі. Ми дали 10 вистав, втомлені капітально. Я взяла дітей, і ми поїхали до Карпат", - поділилася артистка.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Доньки Наталії Могилевської – Софія та Мішель – вирушили до дитячого табору. Виконавиця разом із чоловіком Валентином відпочиває поруч із дітьми. Вони займаються спортом, купаються в гарячому басейні та насолоджуються неймовірним краєвидом на Карпати.

"Діти тут в такому дитячому таборі, а ми з чоловіком поруч насолоджуємося Карпатами: спорт, гарячий басейн на даху. Просто неймовірно", - поділилася зірка.

Нагадаємо, Наталія Могилевська неохоче розповідає про свою родину. Тим часом подруга артистки виявилася більш говіркою. Письменниця Лада Лузіна розкрила, як співачка познайомилася з чоловіком. Також вона розповіла, як Наталію Могилевську змінило материнство.

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