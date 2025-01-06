Наталія Могилевська показала архівне фото з Кузьмою Скрябіним і зворушила зверненням до нього

Українська співачка Наталія Могилевська показала архівне фото з покійним Кузьмою Скрябіним, якого не стало 2 лютого 2015 року.

У своєму Instagram виконавиця поділилася, що вже другий день поспіль вдається у спогади та переглядає старі світлини. Раніше знаменитість показувала архівний кадр із невпізнанними Павлом Зібровим та Олександром Пономарьовим, а цього разу з Кузьмою Скрябіним. Знімок був зроблений, коли артисти у святковому вбранні виступали на одному із новорічних шоу.

Наталія Могилевська зворушливо звернулася до покійного Кузьми Скрябіна. Артистка пригадала, що їм завжди разом було весело та зовсім не було часу на сум.

Наталія Могилевська та Кузьма Скрябін / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Нам завжди було весело з тобою, друже…Дивлюсь архіви другий день…Ви так робите інколи?" – поділилася з прихильниками артистка.

Нагадаємо, Кузьма Скрябін, справжнє ім'я якого Андрій Кузьменко, трагічно загинув 2 лютого 2015 року. Артист, коли повертався з гастролей, потрапив у ДТП у Дніпропетровській області. Отримані травми виявилися не сумісні з життям.

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