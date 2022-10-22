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Наталія Могилевська показала, що допомагає їй підтримувати фізичну форму вдома

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Наталія Могилевська показала, що допомагає їй підтримувати фізичну форму вдома

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка показала, які спортивні приладдя використовує.

Виконавиця Наталія Могилевська показала шанувальникам, що допомагає їй вдома тримати форму та підтримувати здоров'я. 

На своїй сторінці співачка поділилася домашньою світлиною. На ній Могилевська позувала у домашньому образі на тлі спортивного приладдя.

Як зазначила співачка, зараз вона намагається частіше бути вдома, тому і для занять спортом купила обладнання додому. 

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Повісила вдома дошку Євмінова та займаюся самостійно. Активне силове тренування на дошці з постійною тракцією (розтягуванням хребта). Незважаючи на постійне навантаження попереку під час танців, концертних виступів - я відчуваю себе завжди ідеально. Це дуже корисно і будь-який лікар вам скаже, що немає нічого кращого для хребта", - розповіла Наталія.

Артистка поділилася, що займається вдома під онлайн-наглядом свого тренера, аби не нашкодити собі. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1253
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