Наталія Могилевська показала сімейну ідилію з "чоловіком" і двома дітьми у зворушливому кліпі

Українська співачка Наталія Могилевська потішила шанувальників музичною новинкою.

Артистка представила зворушливий кліп на нову композицію "Під ковдрою". У відео виконавиця відтворила сімейну ідилію, яка нарешті панує і в її житті. За сюжетом Могилевська повертається додому, де на неї чекає коханий чоловік та двоє їхніх дітей.

"Моя нова пісня про те, що ховається під ковдрою! Тендітні ніжні почуття, які не для всіх, які потребують захисту від зовнішніх обставин, які тому і мають назву, що вони інтимні. Почуття, які тільки й призначені для спостерігання, тільки для близьких та рідних. Особливо, якщо йдеться про дітей. Наше щастя тільки в наших руках. І для цього нічого не потрібно, крім кохання", - прокоментувала роботу артистка.

Своєю чергою, шанувальники так відгукнулися про свіжу композицію своєї кумирки:

Який ніжний та затишний кліп, яка чуттєва пісня! Така тепла, сповнена любові. Дуже красива робота

Наталю, дякую за ваші пісні, за підтримку, за мудрість, за мужність. Щастя вам, та вашій тепер уже великій родині

Який закоханий і теплий в неї голос. Дуже рада за вас, Наталко. Чудова пісня!

Нагадаємо, що на початку цього року Наталія Могилевська розсекретила, що стала мамою. Артистка вдочерила двох дівчаток. Окрім того артистка ділилася, що під час війни вона зустріла своє кохання і тепер щаслива у стосунках.

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