Наталія Могилевська показала спортивні тренування з 4-річною донькою і засвітила інтер'єр будинку

Артистка поділилася, як проводить час з молодшою дитиною.

Українська співачка Наталія Могилевська показала спортивні тренування з 4-річною донькою Софійкою та засвітила інтер'єр свого будинку.

Артистка є шанувальницею спорту. Однак у виконавиці не завжди є час, аби піти до спортзалу. Але знаменитість знайшла вихід із ситуації. Наталія Могилевська виконує спортивні вправи, для яких не потрібно мати спеціального обладнання, просто вдома. У Telegram зірка показала, як тренується, а також на відео засвітила інтер'єр своєї оселі.

"Інколи я не встигаю доїхати до професійного спортзалу, тому маю коротеньку, але дуже ефективну програму вправ, які можна робити вдома, використовуючи стіл, диван та вікно", — поділилася артистка.

Наталія Могилевська замилувала відео, як вдома тренується з 4-річною донькою

До речі, тренуватися Наталії Могилевській допомагає її 4-річна донечка. Софійка не відстає від зіркової мами та разом з нею виконує спортивні вправи. Як зізнається співачка, вона неабияк насолоджується часом, проведеним з донечкою.

"Я насолоджуюсь тим, що Сонька понад усе любить заважати і привертати до себе максимально уваги, як і вся малеча", — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська хизувалася, який сюрприз їй влаштували доньки після тривалої розлуки. Співачку дуже розчулив такий презент від дітей.

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