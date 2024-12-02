Наталія Могилевська показала спортивні тренування з 4-річною донькою і засвітила інтер'єр будинку

Артистка поділилася, як проводить час з молодшою дитиною.
Українська співачка Наталія Могилевська показала спортивні тренування з 4-річною донькою Софійкою та засвітила інтер'єр свого будинку.
Артистка є шанувальницею спорту. Однак у виконавиці не завжди є час, аби піти до спортзалу. Але знаменитість знайшла вихід із ситуації. Наталія Могилевська виконує спортивні вправи, для яких не потрібно мати спеціального обладнання, просто вдома. У Telegram зірка показала, як тренується, а також на відео засвітила інтер'єр своєї оселі.
"Інколи я не встигаю доїхати до професійного спортзалу, тому маю коротеньку, але дуже ефективну програму вправ, які можна робити вдома, використовуючи стіл, диван та вікно", — поділилася артистка.
До речі, тренуватися Наталії Могилевській допомагає її 4-річна донечка. Софійка не відстає від зіркової мами та разом з нею виконує спортивні вправи. Як зізнається співачка, вона неабияк насолоджується часом, проведеним з донечкою.
"Я насолоджуюсь тим, що Сонька понад усе любить заважати і привертати до себе максимально уваги, як і вся малеча", — додала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська хизувалася, який сюрприз їй влаштували доньки після тривалої розлуки. Співачку дуже розчулив такий презент від дітей.
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