Наталія Могилевська показала свою 12-річну донечку та як вона навчається під час літніх канікул

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про навчання її старшої доньки Мішель.

Як зізнається виконавиця, для неї дуже важливо дати донечці дуже якісну освіту, адже саме це посприяє її ширшому вибору професії у майбутньому. Тому турботлива зіркова мама додатково наймає репетирів, з якими займається Мішель у позашкільний час.

"Я серйозно переймаюся навчанням та освітою дітей. Особливо старшої доньки. І переймаюся тим, щоб дати гарну освіту. Ми, крім школи, маємо додаткові заняття. Займаємося в різних школах. Я хочу, щоб вона мала різні можливості в житті й різноманітні професії", - наголосила Наталія.

Наталія Могилевська з донькою Мішель / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також Могилевська у фотоблогу показала доньчин процес навчання. Зокрема, на кадрах виконавиця засвітила робоче місце старшої доньки. Так, підліток з різнобарвними заколками на волоссі сидить перед екраном планшету та уважно слухає урок, виконуючи інтерактивні завдання разом з викладачем.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала, який сюрприз підготувала дітям на терасі будинку просто неба, щоб врятувати родину від спеки.

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