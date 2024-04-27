Наталія Могилевська показала свою молодшу доньку й ніжно привітала її з 4-річчям

Артистка показала, що подарувала іменинниці вперше в житті.
Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про особливе свято у родині.
Сьогодні, 27 квітня, її названа донечка Софія святкує 4-річчя. З цієї нагоди виконавиця влаштувала для дівчинки справжнє свято. Зокрема, приготувала святковий сніданок, кульки і безліч подарунків. За словами Наталії, вперше у житті її молодша донечка снідатиме солодощами з піцею й опановуватиме їзду на подарованому велосипеді. До того ж зіркова мама потішила Софію величезним іграшковим плюшевим ведмедиком.
До слова, маленька іменинниця також потрапила до кадру. Втім, її обличчя Могилевська поки що показувати не стала.
"Моя молодша донечка отримала сьогодні свій перший в житті велосипед. Вітайте нас з Днем народження. Нам вже 4", - замилувала співачка.
У коментарях зірки та шанувальники також розділили цей щасливий момент з Наталією та долучилися до привітань:
- Наталочка, з іменинницею! Будьте щасливі і здорові!
- Яка милота. Вітаю вас і донечку, Ви чудова мама! Нехай буде найщасливішою
- Наталія, ви неймовірна жінка, обожнюю вас. Вітаю Вас з таким прекрасним святом, день народження донечки, це щаслива подія. Міцного здоровʼя всій вашій родині
Нагадаємо, Наталія Могилевська вдочерила двох дівчаток на початку повномасштабної війни. Артистка тривалий час тримала цю новину в таємниці, оскільки донечки мали травматичний досвід в минулому та їм треба був час на адаптацію.
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