Наталія Могилевська показала свою молодшу доньку й ніжно привітала її з 4-річчям

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про особливе свято у родині.

Сьогодні, 27 квітня, її названа донечка Софія святкує 4-річчя. З цієї нагоди виконавиця влаштувала для дівчинки справжнє свято. Зокрема, приготувала святковий сніданок, кульки і безліч подарунків. За словами Наталії, вперше у житті її молодша донечка снідатиме солодощами з піцею й опановуватиме їзду на подарованому велосипеді. До того ж зіркова мама потішила Софію величезним іграшковим плюшевим ведмедиком.

Наталія Могилевська вітає доньку з днем народження / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська вітає доньку з днем народження / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська вітає доньку з днем народження / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До слова, маленька іменинниця також потрапила до кадру. Втім, її обличчя Могилевська поки що показувати не стала.

Наталія Могилевська вітає доньку з днем народження / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська вітає доньку з днем народження / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Моя молодша донечка отримала сьогодні свій перший в житті велосипед. Вітайте нас з Днем ​​народження. Нам вже 4", - замилувала співачка.

У коментарях зірки та шанувальники також розділили цей щасливий момент з Наталією та долучилися до привітань:

Наталочка, з іменинницею! Будьте щасливі і здорові!

Яка милота. Вітаю вас і донечку, Ви чудова мама! Нехай буде найщасливішою

Наталія, ви неймовірна жінка, обожнюю вас. Вітаю Вас з таким прекрасним святом, день народження донечки, це щаслива подія. Міцного здоровʼя всій вашій родині

Нагадаємо, Наталія Могилевська вдочерила двох дівчаток на початку повномасштабної війни. Артистка тривалий час тримала цю новину в таємниці, оскільки донечки мали травматичний досвід в минулому та їм треба був час на адаптацію.

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