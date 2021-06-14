Наталія Могилевська показала, як Григорій Чапкіс витанцьовував у неї на дні народження

Артистка поділилася зворушливим відео.
Сьогодні весь український шоубізнес оплакує смерть видатного хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса.
Так, співачка Наталія Могилевська, яка добре товаришувала з легендою та навіть зняла його у своєму кліпі, показала, як минулоріч Григорій Миколайович витанцьовував у неї на дні народження.
У Instagram артистка запостила короткий ролик, де Могилевська та її гості беруть майстер-клас з танцю у Чапкіса.
"Подивіться уважно, цій людині - 90! Минулого року, на моєму дні народження, він танцював довше за інших! Він вчив нас, молоденьких дівчат, танцювати і ми за ним не встигали", - підписала відео Могилевська.
Підписники співачки висловили співчуття та сум у зв'язку зі смертю Григорія Миколайовича.
- Хочеться пам'ятати його саме таким
- Людина епохи
- Дай Бог кожній людині стільки енергії і молодості! Світла пам'ять, царство небесне
Нагадаємо, раніше син Григорія Чапкіса Грег розповів про останні дні батька та поділився, що стало причиною його смерті.