Наталія Могилевська показала, як іранський дрон пролетів над її будинком: "Намагалися його збити"

Співачка показала моторошне відео, як над її будинком пролетів ворожий іранський дрон.

Сьогодні, 17 жовтня, столицю України атакували ворожі іранські дрони-камікадзе. Зокрема, чимало киян бачили, як безпілотники пролітали над їхніми будинками, серед них і співачка Наталія Могилевська.

Виконавиця встигла зняти короткий ролик та розмітила його у своєму Instagram. На відео видно, як ворожий іранський дрон-камікадзе Shahed-136 пролітає просто над будинком Могилевської.

Співачка розповіла, що, попри страх, вони з сусідами намагалися його збити. Утім, Могилевська боялася, що дрон-камікадзе міг впасти на їхні будинки.

"Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, тому що всі ми з сусідами намагалися його збити, і я боялася, щоб він не впав на наші будинки", - написала знаменитість.

Зазначимо, сьогодні вранці Росія масовано атакувала дронами-камікадзе столицю України. Українські знаменитості відреагували на ганебний вчинок РФ. Вони вкотре нагадали, що Росія – терористична країна, а весь цивілізований світ має негайно вжити відповідних заходів.

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