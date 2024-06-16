Наталія Могилевська показала, як прикрасила терасу свого заміського маєтку й що зробила вперше

Українська співачка Наталія Могилевська показала, як проводить свій вільний час улітку.

Так, у фотоблогу виконавиця розповіла шанувальникам, що вперше взялася прикрашати терасу квітами та займалася садівництвом. Зокрема, Наталія заздалегідь придбала троянди, гортензії й висадила їх поблизу будинку. Також артистка розповіла, що доглянула за туями на терасі. Після всіх турбот зірка попозувала у казковому квітучому садку в червоній сукні та на підборах.

Власний сад Наталії Могилевської / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Власний сад Наталії Могилевської / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Любі, у вас одна спроба відгадати, що я роблю у свій вихідний. Вітайте, ось перші власні квіти в моєму житті. Прикрасила терасу гортензіями. На ярмарку купила різнокольорові троянди, які чекають на посадку в садочок. Обробила туї від хвороб. Ну, а про полуничку ви все знаєте…", - написала Могилевська.

Наталія Могилевська в саду / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У коментарях фани вже оцінили талант Наталії й зазначили, що результат вийшов казковим.

Якщо людина талановита, то вона талановита в усьому. Наталю, ви не тільки чудова співачка, але й композиторка, садівниця і чудова мама

Тераса, наче з якоїсь казки. Стільки квітів, дуже красиво

Наталочко, Ви неймовірна! Квіти – то краса, любов до них дає нам енергію!

Як жінка сяє від щастя, так і квіти цвітуть красиво! Це просто рай з красивою королевою!

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розсекретила, яким приємним сюрпризом потішила свою 4-річну донечку Софію.

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