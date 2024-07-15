Наталія Могилевська показала, як проводить час з дітьми та який сюрприз готує їм на терасі будинку

Українська співачка Наталія Могилевська не стомлюється ділитися активними буднями у ролі мами.

Зокрема, виконавиця зізналася, що часто її можна побачити на дитячому майданчику з молодшою донькою Софійкою. Так, у фотоблогу Могилевська зробила фото, де босоніж сидить на дитячій гірці. Тим не менш, зірка роздумує над відпочинком поблизу моря в Україні, адже стомилася від неймовірно спеки.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я обожнюю на вихідних тусити на дитячому майданчику з малою. Але останні дні це просто неможливо. Я забігла під кондиціонер, який теж працює декілька годин на день. Дуже хочеться на море", - розповіла співачка.

Ба більше, щоб рятувати родину від спеки артистка вирішила замовити спеціальний чан і поставити його просто неба на терасі будинку. Наталія вже показала, як його монтують. І зазначила, що користуватиметься ним і взимку, лише наповнюватиме його гарячою водою. Також Наталія похизувалася, який неймовірний вид відкривається з її тераси на Дніпро.

Наталія Могилевська показала терасу родинного будинку / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповідала, як збирається худнути за місяць.

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