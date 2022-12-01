Наталія Могилевська показала, як зробити з пластикової пляшки кран

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками новим лайфгаком, який знадобиться у нагоді під час відключення води.

На сторінці в Instagram зірка розмістила відео, де демонструє, як з пластикової пляшки зробити кран. У ролику Могилевська бере пластикову пляшку, наповнену водою, робить у нижній частині тари дірку ножем. Коли треба помити руки, необхідно відкрутити кришку, і тоді вода з того місця, де був прокол, почне литися. Коли артистка закриває кришку, вода зупиняється.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що у захваті від своєї кумирки, яка залишилася в Україні і яку не лякають проблеми: "Молодець Наталка. Не ниє, не стогне, не нарікає", "Супер Наталка, ми прорвемося", "Супер! Наші українці знайдуть з будь якої ситуації вихід", "таких людей не перемогти".

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська демонструвала шанувальникам, як з батарейок та фольги змайструвати лампочку. Також артистка показала, де в своєму будинку розмістила такий "винахід".

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