Наталія Могилевська показала, який вигляд мала понад 40 років тому у дитинстві: "До сліз"

Українська співачка Наталія Могилевська показала себе у дитинстві, коли навчалася у школі.

Так, з нагоди Дня знань виконавиця потішила шанувальників рідкісним знімком зі школи. Зокрема, в Instagram Могилевська опублікувала невпізнанне фото, на якому ще зовсім маленькою позує у шкільній формі з бантиками і букварем у першому класі.

Також артистка поділилася, що відвела старшу доньку Мішель до школи. І додала, що на її шкільному святі не змогла стримати емоцій від ностальгії за власними безтурботними шкільними роками. Зрештою, Наталія побажала всім миру.

Наталія Могилевська у дитинстві / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сьогодні була із дитиною в школі, згадала себе… До сліз… Бажаю нашим дітям, щоб вони жили як найкраще. Мирного нам неба всім", - побажала зірка українцям.

У коментарях шанувальники Наталії зізналися, що на фото співачку зовсім не впізнати й також поринули у спогади.

Які ми колись були схожі в формі

Красуня. Вас і не впізнати

Вітаю Вашу доню!

Пам'ятаю цю форму і буквар

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський також показував, який вигляд мав у першому класі на шкільній лінійці.

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