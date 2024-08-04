Наталія Могилевська показала, яку мрію 4-річної доньки втілила: "Зробила свято"

Українська співачка Наталія Могилевська зробила подарунок своїй молодшій донечці Софії.

Так, у свій день народження виконавиця вирішила потішити подарунками своїх двох донечок. І якщо для старшої Мішель співачка поки не розповідає, що подарувала, то для маленької Софії – втілила мрію. Зокрема, 4-річна дівчинка мріяла про електромобіль. Тож, щаслива Могилевська з чоловіком вирішили подарувати їй бажане. Софія була невимовно рада, тож одразу сіла за кермо новенького авто. І тепер, за словами Наталії, вона завжди паркується біля татової машини.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ніколи не думала, що в свій день народження буду радіти подарункам дітям більше, ніж своїм. В день Свята подарунків ніяк не могла залишити без гостинців своїх дітей. Я знаю, наскільки вони в захваті від цього свята, мріють про нього, чекають подарунків. Тому вирішила в свій день народження їм теж зробити свято. Вже два роки Соня мріє про машину, але вона була замаленькою, щоб її пускати за кермо справжнього дитячого електромобіля. Зараз я вже не хвилююсь за неї, адже знаю, що вона багато чого вміє і впорається сама з керуванням цієї справжньої великої для неї машини, яку вона зараз паркує поруч із татовою", - зазначила Наталія.

Нагадаємо, нещодавно у своє 49-річчя Наталія Могилевська показала зворушливе відео з доньками, де засвітила обличчя Софійки, й який сюрприз зробила чоловікові Валентину.

Наталія Могилевська показала чуттєвий сюрприз для чоловіка

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