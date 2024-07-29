Наталія Могилевська показалася в поцілунках чоловіка та замилувала, як він донечок на вокзалі чекав

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свою поїздку з дітьми та чоловіком Валентином до Одеси.

У фотоблогу артистка поділилася милим відео, на якому видніється вокзал Одеси та потяг, яким вона прибула туди разом з доньками Софією та Мішель. У цей момент чоловік Наталії вже очікував на родину на пероні, адже завчасно приїхав до Одеси на машині, щоб забрати донечок з коханою до орендованого будиночку. Обранець артистки зустрів Наталю з дітьми не з порожніми руками, а подарував їм квіти й замилував цілунками.

Наталія Могилевська зворушила зустріччю з чоловіком на вокзалі

Своєю чергою, Могилевська публічно звернулася до Валентина й подякувала йому за відпочинок, висловивши свої почуття. І додала, що вже повертається до рідного Києва.

"Дякую, любий, за відпочинок. Сьогодні ми їдемо до Києва. Наша відпустка закінчилась. Але як приємно згадати як все починалось… P.S. Зазвичай мій чоловік проти якихось його фото у соцмережах, але я дякую тобі, що ти дозволив мені поділитися цим зворушливим відео. Цілую тебе і дякую за квіти, люблю!", - замилувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія показала, як минув їхній відпочинок з дітьми поблизу моря й ділилася кадрами вілли.

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