Наталія Могилевська показалася з 4-річною донькою і розсекретила, який сюрприз для неї зробила

Українська співачка Наталія Могилевська продовжує ділитися митями свого материнства. Цього разу знаменитість розсекретила, який сюрприз зробила для 4-річної Софійки.

У своєму Instagram артистка поділилася, що донечка спить поруч із нею в маленькому ліжку, з якого вже виросла. Тож, виконавиця вирішила зробити їй сюрприз і замовила нове. Співачка обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тож Софійка з нього просто не вилазить.

"Моя молодша донька спить зі мною поруч в маленькому ліжку, все прекрасно, але воно до трьох-чотирьох років максимум. Чотири нам стукнуло, і вона сказала: "Мамо, мені тут вже мало місця". Я почала шукати, що є, які є ліжка класні, і знайшла від української компанії. Я не можу її зняти з того ліжка. А це ліжко зі спортивним майданчиком. Вона не виходить зі спальні", - поділилася артистка.

Наталія Могилевська показала, який приємний подарунок зробила для 4-річної доньки

Наталія Могилевська також розповіла, що ліжко вона збирала докупи зі старшою донькою Мішель. Коли Софійка прийшла з дитсадочка, то одразу ж оцінила свою обновку. Як зізналась співачка, донечку не так легко забрати з ліжка, адже вона там постійно займається різними активностями.

"Ліжко приїхало, мала була у дитсадочку. Ми зі старшою донькою удвох зібрали його. Молодша ще ніколи в мене не займалася спортом, і сьогодні я бачу, я розумію, що це качає прес, качає біцепс, додає їй креативу, як подолати цей спортивний майданчик, як використати його цікавіше", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могелвська розповідала про поповнення в їхній родині. У співачки з'явилося вісім кошенят.

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