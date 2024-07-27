Наталія Могилевська показалася з чоловіком і їхніми доньками на "українських Мальдівах": "Щаслива"

Артистка відпочиває з родиною в Одесі.
Українська співачка Наталія Могилевська вирушила у відпустку з родиною.
У своєму фотоблогу виконавиця розповіла, що прибула на "українські Мальдіви", що в Одесі. Зокрема, Наталія орендувала своїй родині триповерховий будиночок з декількома терасами, який виходить просто в море. Так, артистка поділилася з прихильниками неймовірним виглядом з вілли, а також показала свою родину.
Зокрема, зірка похизувалася сімейним контентом, як вони готували собі вечерю. Так, Наталія засвітила старшу доньку Мішель, яка допомагала їй чистити картоплю. Тим часом коханий співачки, якого вона ретельно приховує, з молодшою донечкою Софією на руках були поблизу багаття та запікали м'ясо та смаколики.
"Золота мамина помічниця", - мило підписала кадр Могилевська.
Також щаслива Наталія похизувалася квітами від коханого та поділилася власними враженнями від такої родинної відпустки.
"І ви запитуєте, чому в мене такий гарний настрій? Я щаслива, коли коханий готує м'ясо, моя Мішелька допомагає з картоплею, а Айка (собака - прим. ред.) позує в сонячних окулярах. Дивіться і ловіть наш одеський вайб. "Українські Мальдіви" – назавжди!", - замилувала знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показувала, як з дітьми збиралася їхати на вокзал.
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