Наталія Могилевська показалася з чоловіком і їхніми доньками на "українських Мальдівах": "Щаслива"

Українська співачка Наталія Могилевська вирушила у відпустку з родиною.

У своєму фотоблогу виконавиця розповіла, що прибула на "українські Мальдіви", що в Одесі. Зокрема, Наталія орендувала своїй родині триповерховий будиночок з декількома терасами, який виходить просто в море. Так, артистка поділилася з прихильниками неймовірним виглядом з вілли, а також показала свою родину.

Наталія Могилевська з родиною / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з родиною / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зокрема, зірка похизувалася сімейним контентом, як вони готували собі вечерю. Так, Наталія засвітила старшу доньку Мішель, яка допомагала їй чистити картоплю. Тим часом коханий співачки, якого вона ретельно приховує, з молодшою донечкою Софією на руках були поблизу багаття та запікали м'ясо та смаколики.

Наталія Могилевська зі старшою донечкою Мішель / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з чоловіком і донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з чоловіком / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Золота мамина помічниця", - мило підписала кадр Могилевська.

Також щаслива Наталія похизувалася квітами від коханого та поділилася власними враженнями від такої родинної відпустки.

"І ви запитуєте, чому в мене такий гарний настрій? Я щаслива, коли коханий готує м'ясо, моя Мішелька допомагає з картоплею, а Айка (собака - прим. ред.) позує в сонячних окулярах. Дивіться і ловіть наш одеський вайб. "Українські Мальдіви" – назавжди!", - замилувала знаменитість.

Наталія Могилевська з родиною / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з родиною / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показувала, як з дітьми збиралася їхати на вокзал.

Наталія Могилевська з дітьми поїхала на море

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