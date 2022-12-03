Наталія Могилевська посміялася з Путіна та заспівала фрагмент своєї переможної пісні

Народна артистка України Наталія Могилевська вирішила підняти настрій своїм шанувальникам.

Так, на сторінці в Instagram артистка запостила ролик, у якому розіграла сцену, де говорить, що дуже пишається нашим президентом і пропонує, якщо хтось хоче, передати щось Володимиру Олександровичу Зеленському.

"Я пишаюся нашими героями. Я пишаюсь нашим президентом. Хтось, щось хоче передати йому, скажіть будь ласка? Володимиру Олександровичу. Хтось, давайте", - каже Могилевська.

Наступним кадром з'являється відео з кремлівським диктатором Путіним, де він звертається нібито до "Володимира Олександровича" і говорить, "як він захоплюється, такими як він, сильними людьми, які не побоялися боротися за себе".

Як з'ясувалося, у цьому відео Путін говорив до Вадима Олександровича, російського окупанта, який 2015-го року отримав серцозну травму неподалік від донецького аеропорту і залишився людиною з інвалідністю.

Наталія Могилевська обіграла це і сказала: "А шо трапилось? Ми що, перемогли, а в мене пісня ще переможна не готова!" – анонсувала таким чином написання нової переможної пісні Могилевська і заспівала рядок з композиції: "Слався, слався Україно! Слався, ти перемогла! Ллється пісня солов'їна, ллється хвилями Дніпра".

Нагадаємо, останнім часом Наталія Могилевська взялася ділитися з українцями лайфгаками, які можуть знадобитися в наших реаліях. Так, нещодавно виконавиця продемонструвала, як з пластикової пляшки зробити кран.

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