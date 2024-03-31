Наталія Могилевська пояснила, чому не поїхала з України під час повномасштабної війни

Українська співачка Наталія Могилевська чесно розповіла, чому під час повномасштабної війни вона не виїхала з України, хоча мала таку можливість.

За словами артистки, в неї навіть не було думки, аби залишити країну.

"У мене таке прізвище, у мене тке коріння, я настільки українка. Мій дід - викладач української філології в червоному університеті. Саме він прививав любов до української мови Рибчинському, це його учень, і Ніні Матвієнко", - розповіла Могилевська у коментарі для Ukraine World News.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка додала, що коли починала свою кар’єру як співачка, то в неї були й пісні українською мовою, хоча тоді це вважалося не модно:

"Я назавжди залишаюсь в Україні. Я не змінювала, у мене було так багато можливостей поїхати. Я настільки люблю Київ. І я дуже багато чого від початку, з 99-го року, робила і роблю для саме розвитку українського шоубізнесу, українсько культури. Тоді не модно було співати українською, але в мене вже з’явилася пісня "Місяць". А до неї з Рибчинським пісня "Самота". Тобто всі свої перші кроки я робила і не забуваючи українську культуру, українську мову от настільки, наскільки це було можливо тоді, на початку", - пояснила Могилевська.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська розповіла про виховання своїх названих доньок. Артистка поділилася, чи може підвищити на дітей голос та підняти руку.

Читайте також: