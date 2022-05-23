Наталія Могилевська про свого коханого: "Мені з ним і смерть не страшна"

Наталія Могилевська про свого коханого: "Мені з ним і смерть не страшна"

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свого коханого чоловіка.

Артистка поділилася, що її обранець наразі весь час перебуває поруч із нею та оберігає її під час поїздок до військових.

Про це йдеться в ефірі "Ранку з Україною".

"Він їздить зі мною, захищає мене. Тому що ми буваємо в таких містах, військові частини яких зникли і під землею роблять свою роботу, а для ворога їх просто не існує… Під прицілом шпиталі, де ми буваємо. Вчора ми відіграли три концерти для військових та медиків в Запоріжжі. Це небезпечні міста і він дуже мене захищає. Мені з ним, як в моїй пісні – і смерть не страшна, – зізналася Могилевська.

Втім, ім'я обранця артистка поки що не розсекретила. На думку зірки, під час війни розмови про кохання дещо недоречні, тому пообіцяла поділитися їхньою історією після перемоги.

Нагадаємо, український актор Максим Девізоров розпрощався з холостяцьким життям. 26-річний знаменитість, який наразі служить у Збройних силах України, одружився зі своєю колегою, акторкою Світланою Гордієнко.

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