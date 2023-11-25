Наталія Могилевська провела екскурсію своїм заміським будинком і показала, як готується до блекауту

Артистка запаслася на зиму дровами та показала свою консервацію.

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася своїми лайфгаками і показала, як підготувалася до зими.

На сторінці в Instagram артистка розмістила відео, у якому розповіла шанувальникам, що запаслася достатньою кількістю полін, яких у зірки три види. Вдома у виконавиці є піч, на випадок, якщо вимкнуть тепло.

Окрім того Могилевська підготувала й чимало консервації.

"На початку війни у мене вдома опинилася вагітна сестричка і 9 людей, а я за тиждень до цього готувалася до концертів, попросила все прибрати. В мене була дієта. Цього року я підготувалася", - розповіла зірка.

Наталія Могилевська показала заміський будинок і як підготувалася до можливих блекаутів

Також Наталія Могилевська розповіла прихильникам, що як і минулого року цю зиму проведе в Україні. Але цього разу добре приготувалася до можливих блекаутів і поділилася з фанами, як пережити зиму, яка може важкою.

Артистка вже зробила саморобні ліхтарики, розставила величезні свічки по будинку, запаслася акумуляторами. Разом з тим, Могилевська засвітила свій заміський будинок, у якому зараз мешкає з коханим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особисте життя Наталії Могилевської. З ким артистка крутила романи, і з ким перебуває зараз у стосунках – читайте у нашому матеріалі.

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