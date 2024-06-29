Наталія Могилевська публічно звернулася до чоловіка й зізналася, на що він її надихнув

Українська співачка Наталія Могилевська зворушливо звернулася до чоловіка Валентина.

Так, 48-річна виконавиця доволі рідко ділиться подробицями особистого життя та не розкриває, хто саме підкорив її серце. Втім, вона вирішила дещо привідкрити завісу й зробила зізнання, на що її надихнув чоловік. Зокрема, подружжя вирішило зіграти у гру, де потрібно було відверто відповідати на запитання, написані на картках. Тож, сидячи на терасі власного будинку у кріслі-гойдалці Наталія у червоній сукні та підборах зазначила, що чоловік надихнув її на створення великої родини.

"Любий, ти надихнув мене на головне – бажання мати з тобою родину, мати з тобою дітей", - поділилася Наталія.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, Наталія Могилевська разом з чоловіком, з яким вони познайомилися в перші місяці повномасштабного вторгнення, вдочерили двох дітей. Так, тепер щасливі батьки виховують 4-річну Софійку та старшу Мішель. А нещодавно зіркова мама показала, яким сюрпризом потішила своїх двох дітей.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко та його дружина Інна вдочерили ще одну дитину. Подружжя привезло донечку з-за кордону та поділилося, як її сприйняли інші троє дітей у великій родині.

Наталія Могилевська здивувала доньок сюрпризом і показала їхню реакцію

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