Наталія Могилевська розчулила хобі доньок і зізналася, як одразу обом приділяє увагу: "Дуже талановиті"

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про захоплення та дорослішання її двох донечок.

Виконавиця зізнається, що зараз її дівчата потребують особливої уваги, адже маленька Софія лише пізнає життя, а старша 13-річна Мішель формується вже як підліток. Тож, Наталія не приховує, що постійно читає відповідну літературу та не боїться звертатися за порадами до фахівців, аби забезпечити якнайкраще майбутнє для донечок.

"Фізично потребує уваги більше молодша. Їй треба дуже багато чого організувати та їй була потрібна допомога. Бо вона не говорила, не ходила, не їла сама. А що стосується психологічної допомоги, то її потребує старша донька. Бо це про все: ставлення до життя, повагу до дорослих, власні кордони й решту. Я читаю купу книжок й обговорюю, бо вода камінь точить", - розповіла Могилевська в ефірі телеканалу "Київ".

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також артистка зізналася, що Софія та Мішель полюбляють її пісні та навіть іноді виконують їх. Наталія каже, що донечки наділені неабиякими талантами. Зокрема, старша цікавиться футболом та вже професійно ним займається в жіночій команді.

"Вони знають всі мої пісні, співають. Особливо молодша стоїть і співає: "Мамо, я десь своє серце шукала, плакала, що я любові не знала". Це дуже смішно. Вони дуже талановиті. Танцюють, співають прекрасно. Не думаю, що будуть йти цією стежкою. Бо, наприклад, старша дуже любить футбол. Вона грає з хлопчиками, одна єдина дівчинка. І зараз перейшла до жіночої команди", - поділилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною повідомили про завершення усиновлення донечки Ангеліни. У той же час зіркова пара зізналася, з якими труднощами вони зіткнулися у суді.

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