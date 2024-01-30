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Наталія Могилевська розчулила подарунками своїх дітей, які вона носить з собою

Наталія Могилевська розчулила подарунками своїх дітей, які вона носить з собою

Наталія Могилевська з донечками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка зробила огляд, що у неї в сумці, й поділилася особистим.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про речі, які постійно носить з собою в сумочці.

Так, нещодавно артистка з гастролями їздила до Львову. На одній з вулиць її зустріла блогерка, яка знімає відео із зірками й робить розбір, що у них в сумці. Тож, співачка також показала доволі цікаві речі, які носить з собою. Так, у неї завжди під рукою аптечка, кросівки, їжа, парфуми й лампа для знімання відео.

Окрім такого набору необхідних для артистки речей, вона похизувалася особливими подарунками і від її дітей. Зокрема, донечки зробили для мами листівку та вирізали звірят у формі пінгвіна й лисиці. До слова, на листівці у формі сердечка дівчата також написали для мами текст. Могилевська не розповіла про що саме там йдеться, однак зазначила, що це текст-"вибачення".

Наталія Могилевська показала подарунки від своїх дітей

Наталія Могилевська показала подарунки від своїх дітей

Зазначимо, на початку року Наталія Могилевська приголомшила зізнанням, що стала мамою двох донечок. Втім, тривалий час мовчала про них задля комфортної адаптації дітей. А нещодавно Наталія Могилевська висловилася про свої почуття домашнього сімейного затишку у новій відеороботі, де постає з "чоловіком" і двома дітьми.

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