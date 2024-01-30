Наталія Могилевська розчулила подарунками своїх дітей, які вона носить з собою

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про речі, які постійно носить з собою в сумочці.

Так, нещодавно артистка з гастролями їздила до Львову. На одній з вулиць її зустріла блогерка, яка знімає відео із зірками й робить розбір, що у них в сумці. Тож, співачка також показала доволі цікаві речі, які носить з собою. Так, у неї завжди під рукою аптечка, кросівки, їжа, парфуми й лампа для знімання відео.

Окрім такого набору необхідних для артистки речей, вона похизувалася особливими подарунками і від її дітей. Зокрема, донечки зробили для мами листівку та вирізали звірят у формі пінгвіна й лисиці. До слова, на листівці у формі сердечка дівчата також написали для мами текст. Могилевська не розповіла про що саме там йдеться, однак зазначила, що це текст-"вибачення".

Наталія Могилевська показала подарунки від своїх дітей

Зазначимо, на початку року Наталія Могилевська приголомшила зізнанням, що стала мамою двох донечок. Втім, тривалий час мовчала про них задля комфортної адаптації дітей. А нещодавно Наталія Могилевська висловилася про свої почуття домашнього сімейного затишку у новій відеороботі, де постає з "чоловіком" і двома дітьми.

Читайте також: