Наталія Могилевська розчулила відео, як 4-річна донечка заснула в неї на руках

Українська співачка Наталія Могилевська показала зворушливі кадри, як молодша донечка спить у неї на руках.

До слова, виконавиця наразі з дітьми та чоловіком насолоджується відпусткою в Карпатах. Сімейство милується краєвидами та активно проводить час разом. Схоже, особливо насичено відпочинок минає в молодшої донечки артистки.

Наталія Могилевська показала зворушливі кадри, як 4-річна Софія спить в неї на руках. Дівчинка виснажилась протягом дня, що не доїхала до готелю та заснула просто в авто.

"Пишіть, хто так само як і я зараз "на роботі" у власних дітей? Працюю аніматором, нянькою, святим Миколаєм. А ви? У вас теж канікули?" – поцікавилася в користувачів знаменитість.

Наталія Могилевська показала милі кадри, як молодша донечка спить в неї на руках

До слова, коли артистка разом із Софією доїхала до готелю, то не стала будити дитинку. Наталія Могилевська віднесла дівчинку на руках до кімнати.

Нагадаємо, наразі виконавиця щаслива у стосунках із чоловіком, разом з яким виховує двох доньок. Подробицями особистого життя співачка майже не ділиться. Нещодавно ж подруга Могилевської розповіла, як виконавицю змінило материнство. Також письменниця Лада Лузіна звернула увагу на те, як дівчатка зовні схожі на артистку.

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