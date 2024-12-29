Наталія Могилевська розкрила рецепт свого фірмового салату на новорічний стіл: "Мій секретний"

Артистка також показала, як його покроково готувати.

Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила, якою стравою тішитиме рідних у новорічну ніч, яка відбудеться вже от-от.

Артистка поділилася, що зробить на Новий рік свій фірмовий салат. Страва неабияк проста, і її приготувати зможе кожен охочий. Для цього необхідно взяти салат "Айсберг", копчену курку та томати "Черрі". Все це необхідно порізати. Могилевська на відео покроково показала, як саме це потрібно зробити.

"Мій улюблений новорічний салат вже декілька років! Салат лише "Айсберг", інший не працює. Нарізаю ідеальними квадратиками, далі потрібна копчена курочка. Знімаємо шкурочку, нарізаємо як на олів'є. Далі томати "Черрі" ріжемо навпіл", - поділилася артистка.

Наталія Могилевська розсекретила рецепт свого найулюбленішого салату на Новий рік

Звичайно, салат необхідно заправити соусом. Для його приготування потрібно взяти 150 грамів майонезу, столову ложку гірчиці та тертого пармезану і особливий інгредієнт – коньяк. Все це перемішати та додати до нарізаного салату. Фінальний процес приготування – посипати страву обсмаженими на пательні в соняшниковій олії сухарями.

"Далі ми робимо соус. 150 грамів майонезу, одна столова ложка гірчиці, столова ложка тертого пармезану, столова ложка коньяку, без нього рецепт ніяк не працює. Додаємо наш соус, все змішуємо і вже перед самою подачею берете сухарики, підсмажені на пательні в соняшниковій олії, і просто посипаєте ними. Смачного Нового року! Це мій секретний найулюбленіший новорічний салат", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповідала, як із сім'єю проведе новорічні свята. Артистка також ділилася, якими подарунками тішитиме доньок.

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