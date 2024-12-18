Наталія Могилевська розкрила, як із сім'єю проведе свята та що подарує донькам на Новий рік

Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила, як із сім'єю проведе зимові свята та що подарує донькам на Новий рік.

Так, хоч 31 грудня вже не за горами, але співачка почала готуватися до свята заздалегідь. Зокрема, вона вже визначилася з подарунком для доньок. 13-річна Мішель та 4-річна Софійка отримають на Новий рік іграшку зі штучним інтелектом. Як зазначає Наталія Могилевська у програмі "ЖВЛ представляє", це неабияк цікавий презент.

"Іграшка зі штучним інтелектом. Це ж цікаво! Це в них новинка, лише щойно прийшла", - ділиться виконавиця.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка також визначилася, як проведе зимові свята. У новорічну ніч артистка працюватиме, а вже 1 січня разом із сім'єю вирушить на відпочинок. Наталія Могилевська планує відправити доньок до табору, а сама ж насолоджуватиметься різноманітними процедурами SPA. Але вже ввечері дівчатка повертатимуться додому та проводитимуть час із сім'єю.

"Діти будуть розважатися, напевно, в якомусь таборі. Це мені сподобалася така тема, а я буду поруч. Робитиму масажі, масочки і відпочиватиму. А ввечері ми будемо разом вечеряти. Удень діти зайняті, і мама зайнята", - розповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Наталії Могилевської святкувала день народження. Співачка показувала, як вітала Мішель з 13-річчям та який сюрприз їй влаштувала.

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