Наталія Могилевська розповіла про незвичайне захоплення 12-річної доньки і яку її мрію втілила

Артистка зробила для донечки особливий подарунок, який вона ще ніколи не отримувала.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про незвичайне захоплення її старшої доньки Мішель та розсекретила, яку її мрію втілила.

Так, нещодавно виконавиця відсвяткувала свій день народження. Однак її донечки без подарунків теж не залишилися. Зокрема, старшій Мішель артистка подарувала перші в житті бутси, адже виявилося, що дівчинка неабияк захоплюється футболом.

До речі, донечка Могилевської вже навіть професійно грає в команді. Як зізналась співачка, поруч з ними не було жіночого футболу, тож Мішель грає з хлопчиками та є єдиною дівчинкою.

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"Вона минулого року дуже полюбила футбол на шкільних заняттях, але жіночого футболу поруч з нами ми так і не знайшли. Тому сьогодні Мішелька займається одна в команді із хлопчиками, вона єдина дівчинка на стадіоні. Улюблена дівчинка, яку всі готові захищати, любити, допомагати…Це дійсно приємно. Тому в свій день народження я з гордістю вручила перші в її житті професійні футбольні бутси", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показувала, як 12-річна Мішель вітала її з днем народження. Дівчинка своєю промовою просто довела до сліз маму.

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