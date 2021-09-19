Також зірка пояснила, чому зберігає свої сценічні костюми.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про школу танців, яку започаткувала із Григорієм Чапкісом.

Так, у програмі "Світське життя" артистка поділилася, що свого часу зірка та легендарний хореограф вчили танцювати дорослих. 13 червня суддя шоу "Танці з зірками" помер у віці 91 року.

"Мені буде дуже важко, тому що для мене він був знаком якості найвищого гатунку, поваги, ставлення до танцю як до явища. Мало хто знає, але ми вже запустили рекламу з ним спільну зі школою танців, для тих, кому за 30. Об’єктивно кажучи, нашим "за 30" було за 60, але ми називали це делікатно — для тих, кому за 30. І він встиг передати мені неймовірні знання про те, як це повинно бути", – поділилася виконавиця.

Наталія Могилевська та Григорій Чапкіс / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Крім того, знаменитість зізналася, що зберігає концертні вбрання та пояснила, навіщо це робить.

"Проєкт "Шанс", якщо пам’ятаєте, гурт Real O, навіть Дантес і Олійник носили мої костюми, джинси. Є деякі речі, які я сприймаю як мистецтво і я б дуже хотіла зробити такий собі музей. А Тіна Кароль одягнула таку чорно-білу сукню нібито зебра від Жана-Поля Готьє, я маю таку сукню, вона була зняте в мене ще 1998 року в кліпі "Она (Красиво Прощалась С Любовью", – зазначила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська у сукні з відвертим декольте похизувалася схудлою фігурою. Артистка поділилася новими світлинами.

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