Наталія Могилевська розповіла про страшну аварію, в яку потрапила: "З залізом проходила рік"

Артистка вважає, що в той момент ДТП стало для неї "попередженням".

Українська співачка Наталія Могилевська пригадала, як потрапила у серйозну аварію.

Артистка, яка днями випустила пісню про незламних українців, розповіла чому на вершині своєї кар'єри вирішила поїхати до Індії на три роки.

За словами Могилевської, ця подорож стала для неї перезавантаженням. І щоб стати наповненою і дарувати людям свою творчість, співачці треба було звідкись взяти ресурс. Також виконавиця зізналася, що в неї сталося вигорання:

"Це певне вигорання, напевно, сталося. Знаєш, після чого? Я везу маму в реанімацію, привезла, ми дочекалися годин шість. Мені сказали, що з нею буде все в порядку, вона виживе. Я дочекалася цього. Сіла в машину, проїхала – не знаю – кілометр – і сама потрапила у страшенну аварію. І сама опинилася на операційному столі", - поділилася Могилевська в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Наталія Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Артистка зізнається, що до страшної ДТП була зосереджена на роботі, на кар'єрі і врешті, перетворилася на робота:

"Я була настільки напруженою, що навіть некрасивою була. Я завжди була в такому стані, я просто йшла до успіху, робила кар'єру... Я просто перетворилася на робота. Розумієш? І я так жила дуже довго, надто довго. Я перестала бути людиною, я перестала відчувати власне серце. І навіть мої пісні перестали бути наповненими. І ось ця аварія мене зупинила. Як то кажуть, вищі сили", – розповіла виконавиця.

Врешті, вважає Могилевська, це ДТП стало для неї певним "попередженням", способом її зупинити і змусити подивитися на своє життя під іншим кутом:

"Попередження. Просто якщо ти не розумієш, що треба зупинитися, зупинись ось так. І я після того... Мама одужала, я одужала, пережила ту операцію (на руці – прим.ред). Нічого складного, здається. Просто із залізом (у руці - прим.ред) проходила рік", – поділилася артистка.

Зазначимо, що Наталія Могилевська потрапила у ДТП у серпні 2007 року. Авто артистки Toyota Land Cruiser, за кермом якого перебував водій співачки, зіштовхнулася з автобусом. Співачка сиділа на передньому сидінні. В результаті ДТП артистка отримала перелом зі зміщенням ліктьового відростка на правій руці, її екстрено госпіталізували і зробили операцію.

Наталія Могилевська пригадала аварію, в яку потрапила 2007 року

Наталія Могилевська потрапила в аварію 2007 року

Нагадаємо, що днями Наталія Могилевська емоційно поділилася, як під час війни наважилася на всиновлення двох дітей. Артистка стала мамою для двох названих доньок.

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