Наталія Могилевська розповіла про свого коханого: "Ми були знайомі 20 років"

Артистка зізналася, що її обранець дуже схожий з нею за темпераментом.

Українська співачка Наталія Могилевська трохи більше розповіла про свого коханого.

Декілька тижнів тому артистка вперше зізналася, що її серце зайняте і що вони живуть разом з обранцем. Цього разу зірка поділилася подробицями особистого життя.

Могилевська зізналася, що усвідомлено досить тривалий час була самотньою, адже дала собі обіцянку, що поки не стане гарною дружиною, не будуватиме серйозних стосунків. Наталія вважає, що до гарної жінки має прийти гарний чоловік. Такою думкуою вона поділилася в інтерв'ю Григорію Решетніку.

"Я дуже довго була самотньою і саме війна познайомила мене з таким самим як я божевільним чоловіком, який зі мною був в таких гарячих точках, що ніхто з моєї команди не був готовий туди їхати. Він просто шалений і я така сама. Ми познайомилися, коли допомагали десь евакуювати людей, дітей", - поділилася Могилевська.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Водночас, артистка не квапиться розсекречувати коханого, бо не хоче, аби під час війни це ставало темою номер один для обговорень.

Наталія розповіла, що тривалий час працювала над своєю жіночністю, оскільки в ній більше переважали чоловічі якості. Що й заважало їй побудувати родину:

"Повинна бути певна гармонія. Я мріяла завжди про стосунки, як задумав Господь. Господь задумав: головні чоловічі якості це активність, цілеспрямованість боротьба, сила, напруга, щоб добитися результатів. Це чоловічі результати", - прокоментувала артистка.

Могилевська зізналася, що вдома, разом зі своїм чоловіком вона дуже стримана та спокійна:

"Я вдома набагато спокійніша. Він дуже сильна людина. Хочу відкрити секрет, ми були знайомі, до речі, 20 років. Він намагався щось якісь стосунки… Давно подобалася… Але ж це було неможливо, тому що він був дуже жорсткий до того, як повинна поводитися жінка, а я була заточена на кар'єру", - пояснила Наталія.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Коханий Могилевської дуже пишається нею і тим, що співачка робить. Чоловік не ревнує обраницю до прихильників, а навіть навпаки – відвідує всі її вистави, аби підтримати: "Він каже: "Наталя настільки сильна, талановита, красива". Він дуже сильний. Це головна його якість", - зізналася виконавиця.

Водночас Наталія поділилася, що дуже мріє про велику дружню родину: "Я хочу велику сім'ю. Я не знаю, як це станеться, що я встигну. Завжди уявляла собі багато дітей, багато рідні. Я думаю, що моя мрія здійсниться. Як Бог дасть".

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська ділилися, як зі зброї свого чоловіка намагалася збити ворожий дрон, що летів повз їхнього будинку.

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