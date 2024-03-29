Наталія Могилевська розповіла про виховання названих доньок: "Не б'ю і не кричу"

Українська співачка Наталія Могилевська, яка два роки тому вдочерила двох дівчаток, розповіла про їхнє виховання.

За словами виконавиці, вона не підіймає руку на своїх дітей і не кричить на них. Бо Могилевська пам’ятає своє дитинство і як такі речі травмували. Також артистка зазначила, що зараз читає багато книжок з виховання дітей і розуміє, що найкращий спосіб донести інформацію - поговорити з дитиною.

“Я не б’ю і не кричу. Ці речі травмують і травмували мене. І взагалі травмують людей. Я сьогодні читаю книжки, як треба виховувати. І я розумію, що нормальна спокійна бесіда, очі, які тебе зрозуміли, це набагато швидший спосіб, як навчити дитину. Дати по сраці, це довгий шлях. Через травми, через образи і решта. Тобто це дитяча поведінка у батьків. Доросла поведінка, вона інша: давай сядемо, поговоримо, що тобі не зрозуміло. Я для тебе повністю безпечна. Давай так домовимось, я все одно буду тебе любити, що б ти не зробила. Чим я можу тобі як батько, як мати допомогти”, - розповіла Могилевська у коментарі для Ukraine World News.

Наталія Могилевська з названими доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, не так давно Наталія Могилевська об’їхала Україну з концертним туром "Одне велике серце". Артистки не було вдома майже два тижні і вона поділилася, як її чоловік та доньки поставилися до її відсутності.

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