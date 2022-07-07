Наталія Могилевська розповіла, як коханий допоміг їй вивезти вагітну сестру з України

Українська співачка Наталія Могилевська декілька тижнів тому вперше зізналася, що не самотня і закохана та щаслива.

В інтерв'ю для програми "Сніданок з 1+1" Наталія Могилевська зізналася, що в цей нелегкий час її підтримує коханий чоловік. Втім, хто саме – вона не розповіла. Проте стало відомо, що завдяки цьому чоловіку їй вдалося вивезти до Франції вагітну сестру.

"Ми разом з коханим допомогли виїхати моїй сестрі до Франції. Вона народила хлопчика", - поділилася Могилевська.

Зазначимо, що днями в Києві вже вдруге відбувся моноспектакль Наталії Могилевської "Я вдома" – це годинний монолог співачки з написаними віршами Юрія Рибчинського. Під час вистави Наталя представила одну зі своїх пісень "Немає правди в словах", яку вона присвятила своєму загиблому дядькові в Маріуполі, де його вбили росіяни.

Кадр з моноспектаклю Наталі Могилевської "Я вдома"

Кадр з моноспектаклю Могилевської "Я вдома"

Наступну виставу моноспектакля "Я вдома" артистка представить 19 липня на сцені Національного театру ім. Лесі Українки.

Читайте також: