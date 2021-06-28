Наталія Могилевська розсекретила, що, крім лазні, допомогло їй схуднути: "Диво-пігулка"

Співачка поділилася, як позбувалася від 300 грамів зайвої ваги.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, що ж їй допомогло в останній день позбутися зайвих грамів ваги та виграти спір на схуднення.

Так, у своєму Instagram артистка поділилася, що була впевнена, що їй з легкістю вдасться скинути 4 кіло. Втім, вранці дня X зірка побачила на вагах +300 гр і всерйоз злякалася, що розпрощається зі своєю шевелюрою. Причиною цьому виконавиця вважає два перельоти за тиждень, що теж може впливати на вагу.

"Дієтологиня говорить, що винен буряк, який я не повинна була їсти ввечері раніше. Я впевнена, що всьому виною переліт. Це велике навантаження на організм і вага часто більша після перельоту. Але я, була б не я, якби не ставилася до подібних викликів на повному серйозі. Я в останні дні зробила все", – повідомила зірка.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Так, крім лазні, Могилевська зробила ендосфера-процедуру та випила "диво-пігулку". Назви індійського препарату співачка розкривати не стала, оскільки, не захотіла, щоб її підписники купували його без попередньої консультації з лікарем. Втім, на відео, яке зірка запостила в сторіз, видно, як артистка декілька разів бігає до вбиральні.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я не зупиняюся! Планую худнути далі. Думаю про новий челендж "4 до дня народження" або 5? Що думаєте?", – написала знаменитість.

Зі свого боку, фани відповіли, що неважливо, 4 чи 5 кіло Наталія скине, головне, аби не нашкодила своєму організму.

Нагадаємо, наприкінці травня Наталія Могилевська розсекретила, що погладшала на 10 кіло. Артистка посперечалася із тренеркою Анітою Луценко, що схудне до кінця червня на 4 кілограми. А у день народження, 2 серпня, співачка має вбратися у свою ефектну концертну сукню, яка наразі замала.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання