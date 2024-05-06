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Наталія Могилевська розсекретила, як вітала названих доньок із Великоднем та що їм подарувала

Наталія Могилевська розсекретила, як вітала названих доньок із Великоднем та що їм подарувала

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка частково зробила подарунок власноруч.

Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила, як вітала названих доньок із Великоднем.

Виконавиця відповідально віднеслася до свята і захотіла зробити дівчаткам сюрприз. Артистка придбала для них святкові повітряні кульки. Щоправда, Могилевській не вдалося знайти їх у вигляді пасхальних зайців. Тож, співачка намалювала самостійно тваринку. Утім, виконавиці вдалося знайти рожеві кульки, на яких красувався напис: "Люблю тебе, донечко".

Повітряні кульки, які Наталія Могилевська подарувала донькам / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Повітряні кульки, які Наталія Могилевська подарувала донькам / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Зайця сама малювала. Не знайшла кульок із пасхальними зайцями. Лайфгак: коли не знайшли тематичні святкові кульки із зайчиком для дітей, тоді беремо ситуацію у свої руки і малюємо самі", - поділилася артистка.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська святкувала Великдень із рідними. Тож, після того, як співачка підготувала сюрприз, вона поїхала до села до коханого чоловіка і названих доньок 4-річної Софії та 12-річної Мішель: "Їду до своїх до села".

Нагадаємо, раніше дружина ведучого Тімура Мірошниченка замилувала кадрами, як їхній названий син вперше святкував Великдень. Також Марсель раніше не смакував паскою.

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