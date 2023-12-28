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Наталія Могилевська шокувала, як до неї увірвалися грабіжники та побили її

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Наталія Могилевська шокувала, як до неї увірвалися грабіжники та побили її

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Виконавиця розповіла, що інцидент із нею трапився у 1990-х роках.

Українська співачка Наталія Могилевська шокувала, як пережила серйозний напад грабіжників.

Артистка тоді отримала чималу премію за перемогу у музичному фестивалі "Слов'янський базар". Ця інформація поширилася в пресі. Грабіжники про це дізналися і увірвалися до квартири Могилевської. Співачку тоді побили, зачинили на балконі та намагалися її пограбувати.

"У мене була ситуація... Коли я на "Слов'янському базарі" перемогла, мені ту премію не дали, а там 6 тисяч доларів була премія. Мені її не віддавали 5-10 років. Вона мені вже не потрібна була, коли мені її віддали. Але пройшла ця інформація в газетах, і що ти думаєш? На мене напали! Це було дуже серйозно. Побили мене", - розповіла виконавиця в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська говорить, що її врятувало на той момент те, що вона розмовляла з мамою телефоном. Грабіжники почули у квартирі голос та подумали, що артистка не сама вдома, тож просто втекли.

"Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою телефоном в цей момент. Я була у квартирі. Відкрила двері, отримала удар в обличчя. Він мене потягнув, і я опинилася за секунду на балконі. Але я розмовляла телефоном, і решта, з ким він був, подумали, що я не одна вдома, вони втекли і його залишили", - пригадала співачка.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська відверто розповіла про стосунки зі своїм коханим. Виконавиця зізналась, через що вони сваряться та як разом працюють.

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Дата публікації
Перегляди
304
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