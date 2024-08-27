Наталія Могилевська шокувала, як окупанти знищили дім родички її близької знайомої: "Страшна атака"

Артистка показала наслідки російського тероризму.
Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про горе у родині її співробітниці після ранкового обстрілу Луцька 26 серпня.
Як відомо, у той день декілька уламків збитого російського дрона пошкодили багатоповерхівки та критичний об’єкт інфраструктури. Було знайдено одного загиблого, ще шестеро – поранених. Тоді ж жителів евакуювали та надали медичну допомогу.
На жаль, серед потерпілих була родичка співпробітниці Наталії Могилевської. Зокрема, жінка втратила усе своє майно, майже нічого не вціліло. Співачка вже опублікувала фото з наслідками дій окупантів.
"Друзі, всі ми пережили сьогодні страшну атаку і ви бачили новини щодо попадання у житловий будинок у Луцьку... Зараз такий вигляд має квартира родички моєї співробітниці", - написала Могилевська у фотоблогу.
Нагадаємо, нещодавно держава-терористка Росія скоїла ще один цинічний злочин. У ніч проти 27 серпня вона обстріляла готель у центрі Кривого Рогу. Українські знаменитості вже відреагували на злочин і пригадали знакові події, які пов'язували їх зі знищеним окупантами місцем.
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