Наталія Могилевська стала мамою: співачка розповіла подробиці про доньок

Українська співачка Наталія Могилевська під час святкового новорічного випуску "Вечірнього Кварталу" приголомшила зізнанням, що стала мамою під час повномасштабного вторгнення.

48-річна зірка тривалий час тримала в секреті новину, що вона всиновила двох доньок. За її словами, дівчата є сестрами. Одній з них 2 роки, а іншій – 10.

"Дві дівчинки. Два рочки і десять", - зазначила співачка.

Зі сльозами на очах Могилевська розповіла, що у її дітей було дуже складне минуле життя і вони мали травматичне дитинство.

"Діти були дуже сильно травмовані. Наприклад, старша моя донечка декілька разів рятувала життя молодшої. Їм просто потрібен був час для того, щоб відчути себе в безпеці, адаптуватися в новій родині, в столичне життя. І сьогодні, якби ти їх побачив, ти б їх не впізнав", - відверто зізналася знаменитість.

Також Наталя показала першу спільну світлину з доньками. В рожевих вбраннях вона разом з ними постала у ніжній фотосесії. У кадрі сім'я обіймається. Щоправда, облич, як і більше подробиць, артистка розкривати не стала. Вона запевнила, що у майбутньому не хоче робити їхнє життя публічним якомога довше. Ба більше, навіть у школі ніхто не знає, що дівчат вдочерили.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ми їхні обличчя не показуємо. Навіть у школах ніхто не знає, чиї вони діти та що вони всиновлені. Для мене це дуже важливо. Це, дійсно, величезна таємниця. І таємницею залишиться, якомога довше", - додала Наталя Могилевська.

Нагадаємо, раніше Наталію Могилевську заскочили у Києві з дитиною, якій на вигляд до трьох років. Знайшлися свідки, які стверджували, що дівчинка називала артистку мамою.

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